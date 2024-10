Regionali, sia Bucci che Orlando a Savona. Il candidato del cdx: "Sono quelli del no". L'ex Ministro:"Racconta una Liguria che non esiste" (FOTO E VIDEO)

Entrambi a Savona, entrambi a pochi metri di distanza e non sono mancate le frecciate.

Il candidato del centrodestra Marco Bucci nella Sala Rossa del Comune di Savona e il candidato del centrosinistra Andrea Orlando in Corso Italia affiancato dai leader dei Verdi e di Sinistra Italiana Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni e i candidati savonesi al consiglio regionali tra cui Maria Gabriella Branca e Simona Simonetti.

Da una parte a Palazzo Sisto Bucci ha illustrato la sua idea di Liguria puntando il dito contro Orlando e la sua coalizione attaccandoli come "quelli del no" e punzecchiando il suo rivale dicendo che "noi sindaci siamo quelli che all’una di notte si mettono l’impermeabile ed escono per andare sul luogo dell’alluvione, avete mai visto un parlamentare o un ministro fare la stessa cosa?”.

Fratoianni, Orlando e Bonelli hanno poi risposto per le rime.