A Finale riprendono i Pomeriggi Musicali con omaggio a Gaia, bellezza e fragilità

Ripartono i Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.Il festival, com’è noto, si riallaccia alle precedenti attività dei Percorsi Sonori (rassegna musicale del Comune di Finale Ligure dal 2005 al 2014), degli Amici del Teatro Sivori (anni ‘90) e del Centro Culturale Incontro (anni ‘80).

I membri della Società dei Concerti Finale Ligure ETS hanno quindi un’esperienza quarantennale nel campo dell’organizzazione dello spettacolo dal vivo e vi invitano a partecipare a una serie di eventi che saranno sempre più occasione di incontro e condivisione culturale.

Come ogni anno verrà dato spazio a musicisti provenienti da tutta Italia e non solo, abbracciando vari generi musicali (classica, contemporanea, lirica, jazz, sudamericana, rock, danza, poesia, immagini, conferenze con audizioni).Grazie al successo degli scorsi anni e al numeroso pubblico partecipante, l’attuale edizione sarà ancora più articolata con un considerevole aumento degli appuntamenti: saranno ben ventisei (14 concerti + 12 conferenze con audizioni), tutti a ingresso libero con offerta (di cui 3 con offerta minima suggerita di 5€).

Il primo concerto, organizzato in collaborazione con l’Università delle Tre Età di Finale (in occasione dell’inaugurazione dei corsi), sarà sabato 26 Ottobre alle ore 16 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo, con un vero e proprio connubio tra forme d’arte, dal titolo “Omaggio a Gaia, bellezza e fragilità”: 10 stazioni con immagini, brevi video e poesie saranno seguite da 10 brani musicali per flauto.

Lo spettacolo è dedicato a Gaia, dunque alla Terra, con l’intento di celebrarne l’inesauribile bellezza, ricordandone al contempo la grande fragilità che, causa i cambiamenti climatici in atto, è sempre più evidente.

Un omaggio alla natura, con un percorso eco/poetico/musicale/visivo che ci porterà dall’alba di un’ipotetica giornata alla sua conclusione.

Gli artisti che si esibiranno sono i finalesi Michele Menardi Noguera – flauto elettrico, Flavio Menardi Noguera – voce narrante e videomaker. Musiche di Koechlin, Clarke, Beatles, Valentin, Bartok e altri.Ingresso libero a offerta si accettano prenotazioni via Whatsapp al 3534639960.