I fiori eduli di Raverabio e i prodotti di Tastee.it conquistano la Valle Bormida

Nel cuore di Rocchetta di Cengio, un piccolo ma affascinante borgo ligure, si è tenuta sabato sera la tradizionale Cena della Vigilia, un’iniziativa che ogni anno suscita grande interesse e entusiasmo tra gli appassionati di cucina e non solo.

Quest’anno, il tema scelto per la cena è stato “La Zucca in Fiore”, un omaggio che ha saputo unire l’essenza della zucca, regina indiscussa della manifestazione, con i deliziosi fiori eduli, dando vita a un’esperienza culinaria indimenticabile. L’evento è stato condotto da Claudio Porchia, ideatore e direttore del Festival Nazionale della Cucina con i Fiori. La sua competenza e passione hanno saputo trasmettere un connubio perfetto tra gastronomia e botanica, arricchendo ulteriormente il festeggiamento dedicato alla zucca.





Il menù, sapientemente progettato per l’occasione, ha offerto ai partecipanti un vero e proprio viaggio per il palato. Ogni piatto è stato preparato utilizzando fiori eduli freschi fornitimi dalla rinomata azienda Raverabio, conosciuta per l’eccellente qualità dei suoi prodotti e il suo impegno per la sostenibilità.

Per rendere i piatti ancora più unici, salse, ketchup e sciroppi sono stati forniti da Tastee.it, un marchio di riferimento nel campo della gastronomia floreale, ulteriormente arricchendo l’esperienza culinaria (scopri di più su Raverabio all'indirizzo https://www.fioridamangiare.com/ e su Tastee.it a https://www.tastee.it/). Ecco un assaggio del menù strepitoso che ha deliziato gli ospiti: si è aperto con un aperitivo di benvenuto attraente e invitante.

A seguire, un tris di antipasti che ha saputo combinare sapori e profumi in modo creativo: la freschezza della Giuncata al profumo di rosa, la prelibatezza della Carne battuta con fiori di Begonia e la delicatezza della Zucca di Rocchetta in fiore di zucchina.





Il piatto forte della serata è stato il Risotto alla Zucca di Rocchetta, arricchito con il vivace sapore del Nasturzio, un'esplosione di colori e sapori in un solo piatto.

Non poteva poi mancare la succulenta Lonza di Maiale al forno, accompagnata dal gradevole sapore dei fiori di Tagete, che ha aggiunto un tocco di originalità al piatto.

Per chiudere in dolcezza, gli ospiti hanno potuto gustare una golosa Crostata alla zucca di Rocchetta e una delicatissima Panna cotta all’Ibisco, perfetta per concludere la serata.





A completare questo banchetto straordinario, i vini selezionati della Cantina Zanello hanno reso ogni degustazione ancora più speciale, accompagnando i piatti con fragranze uniche e avvolgenti. La Cena della Vigilia ha avuto luogo nel nuovo PalaZucca, un ambiente caloroso e accogliente che ha fatto da cornice perfetta a questa esperienza culinaria indimenticabile.