Allerte meteo e danni da maltempo, il 25 ottobre a Loano il convegno "Acqua: quando è troppa e quando è poca"

Si intitola “Acqua: quando è troppa e quando è poca” il convegno organizzato dal Lions Club Loano Doria ed in programma venerdì 25 ottobre alle 15 nella sala consiliare di Palazzo Doria.

Un incontro su un tema quanto mai attuale, alla luce dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul nostro territorio negli ultimi giorni e, soprattutto, delle sue conseguenze.

“Cosa sta succedendo negli ultimi anni? Passiamo da periodi di siccità ad altri in cui subiamo eventi alluvionali repentini. Con questo convegno cercheremo di capire le ragioni di questi eventi e cosa possiamo fare per affrontarli e gestirli. Si parlerà di meteo, di Protezione Civile, di opere strutturali e non strutturali, si parlerà di gestione della risorsa, guidati da tecnici esperti che vivono e studiano questi fenomeni”.

Il programma della giornata prevede alle 14.45 l'apertura del convegno a cura della moderatrice Luana Isella, geologa e presidente del Lions Club Loano Doria, e alle 15 il saluto delle autorità. A seguire prenderanno il via gli interventi dei relatori: il primo sarà Gianfranco Saffiori, anche noto come “Il Meteorologo Ignorante” che dalle 15.15 parlerà de “Il tempo... cambia”; alle 16.15 toccherà ad Alessandro Scarpati, geologo e disaster manager, che relazionerà su “Inondazioni e frane: doveri e responsabilità”; alle 17 toccherà poi a Giovanni Gravante, responsabile dell'ufficio Ato Idrico della Provincia di Savona, che parlerà di “Risorsa acqua: il bene più prezioso”. Alle 17.45 tavola rotonda e alle 18.30 conclusioni e fine lavori.

Il convegno gode del patrocinio del Comune di Loano ed è stato organizzato in collaborazione con il Comitato Ambiente di Lions International (Distretto 108 Ia3), Alert Team di Lions International, con “Il Meteorologo Ignorante” e l'Associazione Nazionale Disaster Manager.

Per informazioni contattare il numero 339.4744326 o inviare una mail a info@luanaisella.it.