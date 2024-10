Cade in bici su di un sentiero, donna soccorsa con l'elicottero alla Madonna della Guardia di Calice

Intervento dei soccorsi nel pomeriggio odierno, intorno alle 16, per una biker francese di 44 anni infortunata nella zona della Madonna della Guardia a Calice Ligure.

Sul posto sono giunti i volontari del Soccorso alpino e speleologico Liguria con Vigili del fuoco, i militi della Croce Verde di Finalborgo e l'elisoccorso Grifo.

La donna, cadendo, aveva rimediato un trauma facciale e una contusione alla caviglia. È stata quindi medicata e stabilizzata per essere poi trasferita in zona idonea dov'è stata recuperata dall'elisoccorso Grifo e portata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.