Albisola, addio all'ex vigile del fuoco Giovanni "Gin" Carminati

Albisola Superiore in lutto per la scomparsa di Giovanni Carminati. Conosciuto da tutti come "Gin", aveva 91 anni.

Ex Capo Reparto dei vigili del fuoco, aveva iniziato la carriera nel Corpo Nazionale come vigile ausiliario di leva e l'aveva proseguita fino alla massima qualifica della carriera operativa.

"Durante il lungo periodo di servizio nell’espletamento delle varie attività di vigile del fuoco Giovanni ha mostrato costantemente di possedere marcate e non comuni doti e qualità professionali e morali e per questo è stato apprezzato, stimato e benvoluto da superiori e colleghi di ogni ordine e grado, sia sugli interventi di soccorso che nella vita di caserma - lo ricorda un ex collega - Nel corso degli anni ha partecipato alle molte operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da particolari eventi calamitosi, quali terremoti, alluvioni, ecc., avvenuti su tutto il territorio nazionale, nonché alle migliaia di interventi di soccorso accaduti nell’ambito provinciale e regionale. Giovanni è stato un grande amico di tutti, sempre piacevole essere in servizio con lui o incontrarlo nella vita di tutti giorni".