È nata ufficialmente la Fondazione Andora Borgo Castello

Nasce ufficialmente la Fondazione Andora Borgo Castello, ente strumentale dell’Amministrazione comunale che sarà di fatto il motore degli obiettivi economici, di valorizzazione culturale e turistica di Borgo Castello. La fondazione non ha scopo di lucro e i proventi saranno destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari. Ad aprile 2024 il Consiglio Comunale aveva dato via libera allo Statuto. Parte ora l’iter per renderla operativa: primo passo la nomina da parte del Sindaco Mauro Demichelis, degli organi che firmeranno l’atto costitutivo.

Dopo l’A.M.A, l’azienda multiservizi che gestisce con successo numerosi servizi fra i quali il porto e la farmacia comunale, la Fondazione è il secondo soggetto a totale controllo del Comune di Andora, individuato nell’aggiudicazione del Bando pubblico del Ministero della Cultura che ha assegnato al comune 20 milioni di euro.

Proprio dall’A.M.A. arrivano due componenti del Consiglio di Gestione, organo di amministrazione della Fondazione: questa mattina il Sindaco di Andora ha, infatti, nominato Consigliere Delegato Silvia Garassino e Consigliere Emanuel Voltolin Visca. A loro è stato chiesto di mettere al servizio della nascente realtà l’esperienza maturata in questi anni sia nell’Azienda pubblica che nella loro libera professione e attività imprenditoriale. Silvia Garassino idealmente rappresenta anche i residenti del Borgo, raccogliendo il testimone dalla nonna Maria Gandolfo Alberti, andorese insignita con il riconoscimento «Chiavi di Andora» che ha custodito per 60 anni le chiavi della chiesa di Castello, permettendo ai turisti di visitarla.

Il sindaco Demichelis ha nominato Presidente della Fondazione Corrado Siffredi, che vanta una lunga esperienza in ambito pubblico: ha ricoperto incarichi elettivi nei mandati 1999-2004,2014-2019 e 2019-2024. E’ stato assessore al Turismo Spettacolo e Cultura, delegato al Commercio, alla Gestione del Porto. Nel corso dei suoi mandati ha saputo promuovere Andora a rilevanza nazionale con numerose iniziative promozionali. E’ stato fra i primi a credere nella valorizzazione del Borgo come polo culturale, favorendo l’organizzazione di rassegne teatrali e mostre d’arte contemporanea. Fra gli eventi che hanno conquistato la ribalta nazionale, l’aver trasformato il Paraxo in teatro con la messa in scena di una pièce scritta da Giovanni Paolo II, nell’anno del Giubileo.

Contestualmente il sindaco Mauro Demichelis ha individuato il rappresentante del Comune nel Comitato scientifico che riunisce Regione Liguria, Diocesi, Soprintendenza, Anci, Camera di Commercio, Università di Genova e Comune: si tratta di Marco Cortese, sottufficiale dell’Aeronautica Militare con il grado di Luogotenente, da anni impegnato nell’associazionismo.

Il primo cittadino ha invitato i Capigruppo di maggioranza e di minoranza in Consiglio comunale, a designare i tre membri che comporranno il Consiglio di indirizzo della Fondazione.

A seguito della rimodulazione degli organi nelle partecipate, entrano nel Cda dell’A.M.A. al fianco del presidente Fabrizio De Nicola, Simona Aicardi, dipendente del MIUR, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto comprensivo Andora Laigueglia, già avvocato e Gerardo Gerundo, agente di commercio, con esperienza nella definizione dei piani di marketing, sviluppo di prodotto e contrattazione con importanti marchi internazionali.

“Il progetto di Borgo Castello oltre a realizzare la piena rigenerazione dei ruderi riemersi dagli scavi, prevede un forte impulso all’economia, che passa attraverso l’avvio di tutte le attività culturali, turistiche, ricettive, agricole, artigianali, di gestione degli immobili e delle aree verdi, nonché la promozione di tutto il complesso monumentale e del parco archeologico anche mediante l’utilizzo della realtà aumentata dinamica – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – A seguito di questo impulso saranno numerosi i posti di lavoro che si creeranno a tutto vantaggio anche delle giovani generazioni che qui potranno trovare nuove occasioni di crescita professionale”.

Come per legge, il patrimonio della Fondazione avrà un fondo di dotazione necessario all’avvio del progetto di sviluppo del Borgo, costituito dall’immobile comunale di via Santa Lucia e da una dotazione economica di 100mila euro.

Foto in copertina, Gruppo Fondazione Borgo Castello: da Sinistra Marco Cortese Comitato scientifico, il presidente Corrado Siffredi, l’Ad Silvia Garassino, il sindaco Mauro Demichelis e il consigliere Emanuel Voltolin Visca

In allegato, foto AMA: DA SINISTRA Eugenio Ghiglione Direttore del porto, Simona Aicardi consigliere AMA, il Presidente AMA Fabrizio De Nicola, il consigliere Gerry Gerundo e il sindaco Mauro Demichelis