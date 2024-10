Albenga, fissata la data dei funerali di Angelo Di Bella: il 26 ottobre l’ultimo saluto

È stata fissata la data dei funerali di Angelo Di Bella, il carpentiere cinquantatreenne di Albenga che ha perso la vita nei giorni scorsi a causa di un drammatico incidente sul lavoro in Francia, presso un cantiere edile nella Costa Azzurra. La famiglia, da giorni, era in attesa del nullaosta, arrivato in seguito all’autopsia effettuata.