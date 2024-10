Vado Ligure, situazione strade dopo l’allerta meteo: riaperta via Rossini, ancora chiuse via dei Tedeschi e via Termi

Nella fotografia in allegato la frana di via dei Tedeschi di alcuni giorni fa

A seguito delle criticità emerse durante l’allerta meteo della scorsa settimana e delle piogge dei giorni scorsi, il Comune sta attuando una serie di interventi urgenti volti a ripristinare la sicurezza e la viabilità. I tecnici dei lavori pubblici hanno eseguito numerosi sopralluoghi per valutare i danni e definire le azioni necessarie.

Ecco dunque il punto sulla situazione attuale: via dei Tedeschi è, al momento, completamente chiusa. La prossima settimana inizieranno i primi lavori di somma urgenza, nella speranza che le previsioni di pioggia per il fine settimana non aggravino la situazione.

Completamente chiusa anche via Termi: oggi si procederà con la regimazione delle acque e successivamente con la progettazione degli interventi.

Il traffico in via San Bernardo, invece, è limitato alle sole auto. Si sta procedendo con la regimazione delle acque superficiali e, dopo la progettazione, si procederà con i lavori in regime di somma urgenza.

In via Rossini è stato rimosso parte del materiale pericolante, e la strada è ora riaperta (sebbene con alcune limitazioni). Sono in corso le attività di progettazione per i lavori di somma urgenza.

Quanto all’argine del torrente Segno, in zona Valle di Vado, si procederà con la progettazione e l’avvio dei lavori di somma urgenza per garantire la sicurezza dell’area e del torrente.

I tecnici del Comune restano costantemente al lavoro per monitorare l'evoluzione della situazione e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, così come il sindaco e la giunta che provvederanno agli stanziamenti necessari per risolvere le criticità più rapidamente possibile.

Il tema del dissesto e della prevenzione, fanno sapere dal Comune di Vado, è di fondamentale importanza per la comunità, una priorità su cui gli enti locali hanno bisogno di politiche attente.