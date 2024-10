Carcare, voragine in via Garibaldi: camion dei rifiuti finisce dentro (FOTO)

Attimi di paura ieri mattina a Carcare, in via Garibaldi, quando un camion della nettezza urbana è finito con la ruota posteriore sinistra in una voragine che si è improvvisamente aperta sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto attorno alle 7:30, durante il consueto passaggio del mezzo per la raccolta dei rifiuti. L'episodio ha richiesto l'intervento immediato dei tecnici comunali e l’arrivo di una gru.

"La ruota posteriore sinistra del camion è finita nella voragine" ha spiegato il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri.

"Abbiamo dovuto chiamare la gru per sollevare il mezzo e consentire ai nostri operai di intervenire prontamente".

Grazie al tempestivo intervento dei tecnici comunali, la zona è stata subito messa in sicurezza.

"Gli operai del comune hanno stabilizzato la base del terreno e, una volta assestata, procederemo con l'asfaltatura per garantire la piena sicurezza di residenti e passanti", ha aggiunto Mirri.