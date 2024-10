Andora, in vista della commemorazione dei defunti scatta la manutenzione nei cimiteri

Interventi di manutenzione in tutti i cimiteri di Andora, anche in vista dell’imminente commemorazione dei Santi e dei Defunti ad inizio novembre.

Numerosi i sopralluoghi nei campisanti effettuati nelle scorse settimane da parte dell’assessore ai Servizi Demografici Alexandra Allegri, la quale ha raccolto altresì le segnalazioni dei cittadini e verificato sul posto ulteriori necessità. Sono stati quindi programmati, e in buona parte già completati, lavori e tinteggiature nei cimiteri di Conna, Rollo, San Bartolomeo, San Pietro e San Giovanni, quest’ultimo già interessato nel 2024 da un ampliamento con la costruzione di un nuovo blocco di loculi.

“Un impegno che avevo preso con i cittadini e che non termina con questi interventi realizzati dai nostri valenti operai comunali che ringrazio per la qualità del lavoro svolto - dichiara l’assessore Allegri - Oltre alla manutenzione che ha interessato le zone votive, i muri più ammalorati e le pensiline, sono stati realizzati interventi specifici di impermeabilizzazione dei solai dei loculi e degli ossari che erano oggetto di infiltrazioni. Il 2 novembre, i cittadini troveranno tutti i cimiteri in gran parte ritinteggiati. Si proseguirà anche nei prossimi mesi oltre che con la manutenzione ordinaria anche con la programmazione di ulteriori lavori. Sono grata ai funzionari comunali che mi hanno coadiuvata e al Capogruppo Gimmi Aga che mi ha accompagnato nei sopralluoghi”.