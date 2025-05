Savona, sono dodici candidati per il CdA di Opere Sociali e la presidenza dell'ente

Avvocati, imprenditori e professionisti. Sono dodici i nomi dei candidati per il Cda e per la presidenza di Opere Sociali.

Nel mese scorso il Comune ha pubblicato la manifestazione d'interesse per la selezione. I componenti del consiglio d'amministrazione saranno cinque: quattro scelti dal Comune e uno dalla Curia.

I candidati che hanno presentato la propria autocandidatura a Palazzo Sisto sono: Alberto Becchi, 49 anni, consulente finanziario; Stefano Bosio, 54 anni, direttore del patronato Acli, candidato nel "Patto per Savona" alle ultime amministrative; Matteo Carlevarino, 25 anni, impiegato di Poste; Roberto Cuneo, ex direttore dell'Asl 2 savonese; Gianluca Gandalini, 46 anni, avvocato; Giorgio Masio, 38 anni, imprenditore; Marco Mordeglia, 54 anni, ex sindaco del Comune di Caprauna; Serena Pastorino, 48 anni, esperta in comunicazione; Giambattista Petrella, 51 anni, avvocato; Matilde Pugliaro, 59 anni, avvocato; Michela Scotto, 49 anni, operatrice culturale; e Rosanna Venturino, 75 anni, architetto.

Dopo i colloqui verranno selezionati i membri del consiglio di amministrazione, che a sua volta nominerà il presidente. L'incarico non prevede alcuno stipendio, ma è comunque un ruolo prestigioso e molto ambito.