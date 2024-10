Un imprenditore cairese: "Le nostre macchine a controllo numerico sono finite sott’acqua. La conta dei danni è ingente"

Cairo Montenotte si trova a fare i conti con una devastante alluvione che ha colpito duramente l'economia locale. Tra le vittime di questa calamità, la BS Meccanica Srl con sede nella frazione di San Giuseppe.

"Siamo un'azienda che si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione a Cairo Montenotte, con una ventina di addetti. Abbiamo subito la furia dell’alluvione, e tutte le nostre macchine a controllo numerico sono finite sott’acqua. La conta dei danni è ingente", commenta il titolare Marco Bausano.

"Vorrei che la comunità sapesse che tutto questo è accaduto perché le varie amministrazioni comunali, provinciali e regionali non hanno eseguito i lavori necessari sulle strade e sul fiume. Inoltre, ci tengo a sottolineare che da sabato sera non abbiamo visto nessuno: né dal Comune di Cairo, né dalla Protezione Civile. Siamo soli, come molte altre aziende".

"Nella speranza che la comunità sappia la verità, affinché tragedie evitabili come questa non si ripetano più", conclude Bausano.