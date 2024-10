Elezioni Regionali, alle 23 affluenza al 34,68%, 31,55% in provincia di Savona

Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno tramite il sito Eligendo, e disponibili sul sito della Regione Liguria, alle 23, l’affluenza è stata del 34,68%.



Per quanto riguarda i dati delle province, nella Città metropolitana di Genova ha votato il 37,34%, in provincia di Savona il 31,55%, in provincia della Spezia il 35,6%, in provincia di Imperia il 27,15%.



Nel 2020, alla stessa ora, aveva votato il 39,8% a livello regionale, mentre nella Città metropolitana di Genova aveva votato il 40,09%, in provincia di Savona il 41,18%, in provincia della Spezia il 39,47 %, in provincia di Imperia il 37,15 %.