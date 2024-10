Alluvione a Cairo, scuole chiuse e mercato settimanale annullato

A seguito dei danni causati dal maltempo, il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole per mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre.

"Sono in corso le operazioni di gestione dell’emergenza per il ripristino delle minime condizioni di sicurezza delle persone e delle infrastrutture, con l’intervento della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. È quindi necessario, per garantire efficienza ed efficacia negli interventi, limitare gli spostamenti degli alunni nei tragitti da e verso le scuole", si legge nell'ordinanza.