Regionali 2024, Maurizio Lupi (Nm): “La vittoria di Bucci rafforza il governo e conferma il ruolo dei moderati”

“In Liguria gli elettori hanno scelto la politica del fare: la vittoria rafforza il governo e la maggioranza di centrodestra, conferma che le battaglie politiche si combattono e si vincono con le idee, i progetti e, in questo caso, anche grazie ai 9 anni di buongoverno di Giovanni Toti”.

Lo afferma in una nota il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

“Non si vince per via giudiziaria né, tantomeno col gossip. Vince il centrodestra e crescono i Moderati: ringrazio tutti i nostri candidati, che hanno dato un contributo determinante facendo diventare la lista ‘Vince Liguria’ la seconda forza delle coalizione in Liguria. Saremo al fianco di Bucci presidente con i nostri consiglieri regionali con competenza e passione”, conclude Lupi.