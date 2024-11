Inaugurata con successo la sede del comitato “Vivi Piana Crixia”

Ieri sera è stata inaugurata la sede del comitato “Vivi Piana Crixia” in via Giovanni Chiarlone 60, un evento che ha riunito la comunità locale in un momento di festa e convivialità.

Durante la serata, si è svolta “La Tomboletta di Vivi Piana”, un gioco ideato per coniugare divertimento e sostegno alla comunità, con premi offerti dai commercianti locali.

Il ricavato della serata sarà destinato a finanziare le future iniziative del comitato, mentre un rinfresco preparato dai membri ha reso l'atmosfera ancora più accogliente.

Il comitato "Vivi Piana Crixia" è stato fondato da un gruppo di commercianti e residenti con l’obiettivo di rivitalizzare la comunità di Piana Crixia. Questa iniziativa mira a unire le forze e le risorse locali per promuovere eventi e attività che incoraggiano l’interazione sociale e il supporto reciproco tra i cittadini, rispondendo così alla crescente esigenza di creare occasioni di socialità nel territorio.