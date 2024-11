“Città di tutti e per tutti”, l'Amministrazione fissa i primi cinque obbiettivi per l'inclusività a Finale Ligure

Sono in via di predisposizione da parte dell'Amministrazione Comunale le prime iniziative per rendere Finale Ligure una “Città di tutti e per tutti”, il programma comprendente una serie di interventi riguardanti la pubblica amministrazione, servizi sociali, lavori pubblici e turismo in tema di accessibilità e sostegno alle persone con esigenze specifiche.

Spiega il Sindaco Angelo Berlangieri: "Quello che abbiamo intenzione di attuare è un programma integrato che sia diretto a rendere la città sempre più accessibile rispetto alle esigenze di tutti e inclusiva. Lo facciamo con l'intenzione di andare oltre allo strumento non vincolante e di programmazione del P.E.B.A., valore comunque aggiunto che consente di avere un quadro complessivo d'indirizzo".

Primo punto la realizzazione di alcuni interventi attuativi del P.E.B.A. (Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche) utilizzando il 10% delle entrate corrispondenti agli oneri di urbanizzazione delle due annualità 2023 e 2024 per migliorare l'accessibilità a tutte le sedi comunali adeguando ingressi e desk del front office, ivi compresi i servizi igienici del Palazzo Comunale, e l'adeguamento di un parco giochi per renderlo pienamente inclusivo: "Il programma che andremo ad adottare non riguarderà l'anno solare bensì quello amministrativo, dal novembre 2024 al novembre 2025 - spiega il primo cittadino - andando a utilizzare la quota percentuale degli oneri relativi al 2023 e quindi disponibili già entro il 31 dicembre di quest'anno, per un ammontare di 123.000 euro e poi quelli che si verranno a rendere disponibili per l'anno prossimo, per un totale previsto di circa 250.000 euro. A questa verrà aggiunta una quota integrativa che contiamo di poter inserire in una prossima variazione di bilancio appena possibile".

In fase di perfezionamento, quale secondo punto d'azione, una convenzione con A.R.T.E. Savona per adeguare alle necessità di persone diversamente abili un appartamento in Piazza della Resistenza a Calvisio, da utilizzare in situazioni emergenziali. Questo accordo prevede l'impiego della quota destinata all'edilizia pubblica residenziale relativa agli oneri di urbanizzazione, in una spesa per il solo adeguamento suddetto di circa 50.000 euro.

Inclusività anche per quanto concerne il turismo e il patrimonio monumentale cittadino. Attraverso lo strumento convenzionale, segnatamente con l'Istituto Internazionale di Studi Liguri per il mantenimento del Mudif, attuando la realizzazione di interventi finalizzati a rendere più facilmente accessibile l'Oratorio de' Disciplinanti di Santa Caterina col contributo finanziario della Compagnia di San Paolo con l'intento di ampliare questo procedimento attraverso i futuri bandi dell'associazione.

Dal confronto e dalla sinergia con le associazioni che si occupano di disabilità, le quali hanno fornito indicazioni e indicato le principali esigenze delle categorie rappresentate, è scaturita un'ipotesi progettuale per riorganizzare o implementare alcuni parcheggi destinati ai possessori di contrassegno d'invalidità. Oltre a questi, l'Amministrazione ha richiesto alle Ferrovie dello Stato la disponibilità di tre stalli nei pressi della stazione ferroviaria con accesso al 1° binario.

Infine, è stato approvato dalla Giunta Comunale nelle scorse settimane l'atto col quale vengono dimezzate le quote relative alle mense scolastiche per le famiglie con bambini colpiti da disabilità.

"Questo è il primo programma per una Finale inclusiva nell'anno amministrativo tra novembre 2024 e novembre 2025, dal valore di circa 300.000 euro tra impegni diretti o indiretti, cofinanziamenti e copertura della riduzione delle tariffe che, sicuramente, se avremo risultanze positive rispetto all'avanzo libero non intaccate dai lavori di somma urgenza che siamo stati chiamati come collettività necessariamente costretti a sostenere, andremo a implementare nel bilancio con un variazione già entro quest'anno – conclude il Sindaco Angelo Berlangieri – E' un lavoro frutto dell'impegno della Consigliere Delegata Deborah Ballarò, dell'Assessore alle Politiche Sociali Luciana Di Mauro, dell'Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco, del confronto diretto e costante con le associazioni operanti nel contesto della disabilità, tradotto in un programma articolato ed integrato per l'anno amministrativo attuale da portare avanti progressivamente fino a traguardare l'attuazione di tutto il P.E.B.A. e tutto ciò che è nella disponibilità. Si tratta di un intervento di grande civiltà, una cifra che questa città ha sempre avuto e deve continuare ad avere".