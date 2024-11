Scontro tra un'auto e una moto ad Alassio: una persona grave al Santa Corona

E' stato ricoverato in codice rosso in gravi condizioni il conducente di uno scooter che, mentre si trovava in via Giancardi ad Alassio, è entrato in collisione con un'automobile nel pomeriggio odierno, intorno alle 16.

Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro, per accertare le quali sono intervenute le Forze dell'Ordine.

Sul posto anche un'ambulanza della Croce Bianca alassina con l'automedica Sierra 2. Il giovane è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure privo di conoscenza e con un trauma toracico.