Presunto omicidio di Piazzale Moroni, Ferrigno riascoltato in Procura: verso la conferma del preterintenzionale

Avrebbe confermato il litigio notturno avuto per ragioni economiche con un minimo contatto fisico avuto con la donna. Successivamente era poi deceduta.

È stato interrogato nuovamente questo pomeriggio dal Pubblico Ministero Luca Traversa per provare a cercare di chiarire una vicenda che aveva ancora diversi contorni poco chiari, Maurizio Ferrigno, il 67enne che era stato arrestato dopo la morte della compagna, la 68enne Laura Guazzotti, trovata senza vita in un'abitazione di Piazzale Moroni a Savona.

L'uomo è stato riascoltato in Procura visto che dagli esami tossicologici ed istologici non erano emerse sostanziali novità.

Il medico legale, sopraggiunto, aveva proceduto ad un primo esame del cadavere dal quale erano emersi lividi sul corpo della donna. Il giorno successivo era stata volta l'autopsia e non erano emersi dettagli se non poter constatare un'ecchimosi sul petto e altri lividi sul corpo e appurare che la donna non avesse precedenti patologie.