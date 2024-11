EuroCup: alla 'Cascione' di Imperia tornano le stelle della grande pallanuoto europea, ecco Pro Recco - Mladost

Le due squadre più titolate sul palcoscenico europeo si sfideranno alla “Felice Cascione” di Imperia: Pro Recco - Mladost Zagabria si affronteranno il 21 Novembre alle ore 20:30 per la quinta giornata di Euro Cup. Diciotto Champions League complessive in bacheca - undici la Pro Recco, sette i croati - per un evento imperdibile che vedrà in vasca tante stelle e sarà possibile grazie alla collaborazione tra la squadra campione d’Italia e la Rari Nantes Imperia.

I biglietti saranno disponibili sulla piattaforma online Vivaticket, a partire da lunedì 28 ottobre, e presso la segreteria della piscina. Al prezzo di 15 euro per il biglietto intero, 10 euro per il ridotto che sarà rivolto a ragazze e ragazzi sotto gli undici anni e omaggio per i bambini fino i quattro anni. Verrà installata inoltre una tribuna dietro la porta che sarà occupata dagli agonisti della Rari Nantes Imperia che potranno assistere al grande evento gratuitamente, a distanza ravvicinata.