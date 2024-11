Integrazione multidisciplinare: a Loano medici a confronto con il Corso "Heart & Brain Disease"

Un grande numero di partecipanti ha contraddistinto l'edizione 2024 del Corso multidisciplinare "Heart & Brain Disease", tenutosi ieri (9 novembre) nella cornice di Loano 2 Village.

Medici liguri, ma anche provenienti da fuori regione, hanno preso parte a quella che si è proposta come un’importante occasione di aggiornamento e confronto per i professionisti della salute su tematiche complesse che collegano il sistema cardiovascolare e quello neurologico. L’evento ha offerto una panoramica completa delle più recenti evidenze e dei nuovi approcci terapeutici in aree critiche come la gestione delle cardiopatie metaboliche, le strategie antitrombotiche, le tecniche di rivascolarizzazione e le implicazioni neurologiche delle patologie cardiache.

L’obiettivo del corso è stato quello di promuovere un approccio integrato e multidisciplinare nella gestione del paziente, favorendo la personalizzazione dei percorsi di cura attraverso sessioni teoriche e casi clinici pratici. La partecipazione a questo evento formativo era particolarmente indicata per medici, TSRM e altri professionisti sanitari che operano nelle aree della cardiologia, neurologia, radiologia e chirurgia vascolare, con l’intento di migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti grazie alla condivisione di conoscenze e best practice.

A coordinare l'iniziativa, il Comitato Scientifico della Cardiologia - UTIC Ponente, Santa Corona-Albenga, con i direttori scientifici Shahram Moshiri, Annamaria Nicolino, Paola Ghione, Angelo Buscaglia, Riccardo Padolecchia, Marta Vitali e Alfonso Baselice.