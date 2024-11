Savona, la "fontana del pesce" senza acqua e spenta, il Comune deve sostituire la pompa

L' opera della scultrice Renata Cuneo:"Lotta tra uomo e squalo" , per i savonesi la "fontana del pesce"da alcuni giorni è senza quegli spruzzi e zampilli sono infatti parte integrante della scultura.

Tra i simboli della città, non è la prima volta che l'attività della fontana si blocca. Nel febbraio del 2017 alla fontana era stata chiusa l'erogazione dell'acqua per problemi all'impianto idrico e per le fessurazioni nella vasca, che la facevano disperdere nel terreno. La fontana era rimasta inattiva fino al febbraio del 2021, quando erano stati conclusi i lavori di restauro.