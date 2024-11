Asl 2, al via la campagna "Prevenzione è vita" per promuovere la salute e l'adesione ai programmi di screening gratuiti

Ha preso il via ieri la campagna Asl 2 “Prevenzione è vita”, un’importante iniziativa di sensibilizzazione mirata a diffondere la cultura della prevenzione sanitaria in tutta la provincia e a incentivare la partecipazione ai programmi di screening gratuiti messi a disposizione dei cittadini.

Dal 11 novembre, su tutto il territorio provinciale, sono affissi manifesti informativi per ricordare a tutti l'importanza della prevenzione come strumento fondamentale per la salute e il benessere della popolazione.

La campagna nasce dalla stretta collaborazione tra Asl 2 e i Comuni della provincia di Savona, che hanno aderito con entusiasmo, contribuendo attivamente alla diffusione del messaggio di prevenzione: "Un ringraziamento particolare va all’associazione Trailrunners Finale Ligure ASD, il cui generoso contributo ha reso possibile la realizzazione di questa iniziativa".

La dottoressa Virna Frumento, Direttore dell'Igiene e Sanità Pubblica di Asl 2, ha voluto sottolineare l'importanza della campagna dichiarando: “La prevenzione rappresenta un pilastro fondamentale per la salute pubblica. Attraverso l’adesione ai programmi di screening, possiamo intervenire precocemente su numerose patologie, migliorando significativamente le prospettive di salute della nostra comunità. L’impegno che mettiamo in questa campagna riflette la nostra dedizione nel promuovere un approccio alla salute consapevole e proattivo, e ringraziamo tutti coloro che, con il loro sostegno, hanno contribuito a rendere possibile questo progetto”.

Anche la dottoressa Alessandra Franco, referente della Segreteria Screening di Asl 2, ha espresso il suo plauso per l’iniziativa, evidenziando come la partecipazione attiva dei cittadini rappresenti un elemento chiave per il successo della prevenzione sanitaria. Asl 2 invita tutti i cittadini a cogliere questa opportunità e ad aderire ai programmi di screening gratuiti: un gesto di grande valore per il benessere individuale e collettivo.