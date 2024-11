Orientamenti, il primo giorno 40mila presenze; tra gli incontri quello con Filippo

“I numeri di oggi, ma anche quelli delle persone che hanno prenotato il loro posto per un evento nei 3 giorni, oltre 100mila, con iscrizioni ancora aperte, dimostrano come, ancora una volta, il Festival Orientamenti sia capace di parlare ai ragazzi, alle famiglie e ai docenti, e di dare suggestioni e risposte su temi cruciali come il lavoro, la formazione e il futuro", commenta il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. "Il nostro obiettivo è dare opportunità concrete ai giovani, costruire una formazione che sia sempre più in sintonia con il mercato del lavoro, per evitare che continui ad accadere che, ogni anno, decine di aziende non trovino il personale che stanno cercando e migliaia di posti di lavoro disponibili non vengano assegnati. Per questo" – conclude Bucci – "nella prossima Giunta le deleghe di scuola, università, formazione e lavoro saranno nello stesso assessorato, in modo che questi ambiti possano lavorare in modo ancora più stretto e funzionale”.