Musica, magia e comicità per la solidarietà: ad Albenga l'evento per “Il Sorriso di Benedetta ODV”

Domenica 1 dicembre, alle ore 18:00, il Teatro Ambra di Albenga ospiterà “Insieme per Benedetta e l’inclusione“, una serata all’insegna della musica, della magia e della comicità organizzata dalla nostra associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” con il sostegno dei “Fieui di caruggi” .

L’evento, condotto da Mario Mesiano, avrà come protagonisti: il comico Enrique Balbontin e la cantante Nicole Magolie accompagnata dal mago e musicista Gabriele Gentile.

Special Guest, Ilaria Ghinka Bonanni che reciterà un monologo sull’autismo. Gli artisti contribuiranno a creare un’esperienza piacevole e divertente per promuovere l’inclusione e la solidarietà. Il ricavato verrà interamente devoluto all’associazione “Viceversa ASD“, che promuove nella realtà locale un progetto di inclusione attraverso lo sport rivolto ai ragazzi diversamente abili, affinché ogni singolo individuo venga accolto indipendentemente dalla sua capacità o fragilità in una dimensione sportiva senza barriere.

L’ingresso è ad offerta libera, ma per garantire il vostro posto, a partire da lunedì 4 novembre, potrete prenotare i biglietti presso la biblioteca Quarta di Copertina di Albenga con un’offerta minima di 10 euro.

Dal 29 novembre al 1 dicembre, inoltre, presso il negozio Noberasco di Albenga in Via dei Mille, sara’ disponibile una confezione speciale dedicata a “Benedetta”, cui parte del ricavato sara’ devoluto per lo scopo della serata .

Ringraziamo la Fam Noberasco per la dimostrazione di affetto nei confronti della nostra Associazione .

Risate, emozioni e una buona causa: non perdere questa serata speciale. Prenota il tuo biglietto, perché il cambiamento inizia da te!