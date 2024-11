Arriva dal Levante la nuova Segretaria Generale del Comune di Finale: ecco la dott.ssa Desiderato

Ha un nuovo Segretario Generale il Comune di Finale Ligure, che dallo scorso 15 ottobre aveva salutato la dottoressa Isabella Cerisola, trasferitasi nel Comune di Santa Margherita Ligure, col ruolo di segretario che nelle sedute di Consiglio Comunale era stato coperto dal dottor Eugenio Minuto, vicesegretario e comandante della Polizia Locale.

Stamattina ha infatti preso ufficialmente servizio la dottoressa Sabina Desiderato, recentemente in servizio presso i Comuni di Camogli e Casarza Ligure.

Professionista di comprovata esperienza, iscritta all'albo professionale dal 1998, in oltre vent’anni di servizio in diversi Comuni del Levante ligure ha maturato le proprie competenze in ambiti quali la gestione finanziaria e delle risorse umane, la prevenzione della corruzione, la transizione digitale e supporto alle amministrazioni comunali nella partecipazione a bandi e supportando le amministrazioni in programmi di sviluppo strategico, anche in riferimento al PNRR.

«Nel dare un caloroso benvenuto alla Dott.ssa Desiderato, le auguriamo un buon lavoro presso questo Ente certi del suo fattivo e competente supporto all'azione amministrativa del Comune. Al contempo, esprimiamo gratitudine per il lavoro svolto dalla Dott.ssa Cerisola in questi anni al servizio della Città di Finale Ligure», affermano il sindaco Berlangieri e l’Amministrazione Comunale tutta.