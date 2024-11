Varazze, furgone finisce in mare nella zona del porto (FOTO)

Momenti di paura questa mattina a Varazze, nella zona del porto, precisamente nei pressi del molo dei Gozzi. Un furgone, dotato di un carrello per il trasporto di un gommone, ha improvvisamente perso il controllo ed è finito in acqua.

L’incidente, che fortunatamente non ha causato feriti, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera. I soccorritori si sono rapidamente mobilitati per mettere in sicurezza l’area e procedere con le operazioni di recupero del veicolo e del gommone.

Secondo quanto riferito, sembra che all'interno del furgone non ci fosse nessuno al momento dell’accaduto. L'ipotesi più probabile è che l'incidente sia stato causato da una manovra sbagliata durante le operazioni di rimorchio o posizionamento del gommone.