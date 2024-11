Borghetto, Davide Nardulli presenta il libro "L’universo dentro"

"Autori a Palazzo": tre autori locali presentano i loro libri nella nuova rassegna organizzata dal Comune di Borghetto S. Spirito, Città che legge 2024. Valorizzare gli autori locali e le storie che provengono dal territorio è l’obiettivo con cui il Comune ha organizzato la nuova rassegna Autori a Palazzo, in programma nel mese di novembre, nella sala di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà, alle 21:00.

Martedì 19 novembre, secondo appuntamento della rassegna, con Davide Nardulli che presenterà il suo libro "L’universo dentro – Accogli l’infinito offerto dall’Universo". Guida spirituale per donare e rinnovare prospettive su esperienze già vissute. Illustrazioni artistiche di Manuel Zingaro.

Lo scopo di quest'opera è di fare scoprire poeticamente al lettore chi è e la magia che avvolge la propria realtà, lo strumento che vorrà riabbracciare ogni volta che ne sentirà il bisogno. Ogni strofa, accompagnata da meravigliose illustrazioni artistiche, è un concentrato di delicatezza, profondità spirituale, amore e poesia.

L’universo dentro sarà in grado di catturare e trasportare laddove l’oceano incontra le stelle, dove i sogni collimano con la realtà; un viaggio percorso insieme alla ricerca degli assoluti, universali significati e valori della vita.

Davide Nardulli, conosciuto sul web soprattutto come Kill Dogma, nasce come attivista in giovanissima età, anelando a sensibilizzare e invertire le sorti dell’umanità tramite un cambiamento nella coscienza collettiva. Ciò che lo spinge a dedicare tutto se stesso per questa causa è il profondo e sincero amore per ogni essere vivente.

Accompagnato dalla ferma convinzione di far parte di un vasto disegno divino volto alla trasformazione benefica del mondo, mediante uno sforzo multidimensionale, il fine è quello di rendere tutti protagonisti in questa missione. È l’universo a chiederlo. Introduce l’assessore alla Cultura Carolina Bongiorni.