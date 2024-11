Gestione della sosta a Varazze, il Comune punta ad un affidamento "in house" del servizio

Una ricognizione delle società partecipate dal Comune di Varazze finalizzato ad un eventuale affidamento “In house” del servizio di gestione della sosta con parcheggi regolamentati a tariffa.

Questa la decisione della giunta comunale varazzina che ha affidato l'incarico di verificare se possano esserci interessamenti alla polizia locale. Sarà quindi dato mandato al comandante della polizia locale Mauro Di Gregorio, in caso di esito positivo della rigognizione, di procedere all’istruttoria della necessaria documentazione, che sarà sottoposta alla giunta per la successiva approvazione del Consiglio Comunale.

Un tema annoso da anni quello della gestione dei parcheggi nel comune varazzino. L'amministrazione infatti nell'aprile del 2023 non aveva rinnovato per altri due anni il contratto alla Gestopark di Albissola, la quale aveva gestito per 5 anni la sosta degli stalli regolamentati a tariffa.

Un articolo del contratto che era stato siglato con l'azienda prevedeva, a favore del comune varazzino, l'opzione di un eventuale rinnovo contrattuale per un periodo di ulteriori due anni a decorrere dalla sua cessazione ma con una pec avevano comunicato ai concessionari uscenti che, a seguito di una puntuale e specifica disamina da parte degli uffici comunali dei documenti contrattuali e della corrispondenza intercorsa, non avrebbero prolungato il rapporto.

Dall'aprile di un anno e mezzo fa poi era stato conferito il mandato al comandante Di Gregorio di attivarsi per assicurare la continuità del servizio con lo scopo di acquisire dati e valutazioni per l’adozione di nuovi modelli gestionali delle aree di sosta regolamentate a tariffa, finalizzate all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento.

A seguito di un periodo sperimentale di affidamento di un servizio di supporto e successivamente all'approvazione di un bando di gara finalizzato alla esternalizzazione del servizio, la sentenza del Consiglio di Stato aveva confermato la sentenza emessa dal Tar che aveva sancito l’annullamento in via definitiva della procedura di gara indetta il 27 novembre del 2023.

Proprio su questo e altri temi i consiglieri di minoranza Claudia Callandrone e Gianantonio Cerruti punteranno il dito nel consiglio comunale di questa sera in particolare per il primo punto all’ordine del giorno: la richiesta di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.

“In primo luogo è assolutamente da stigmatizzare - dicono i consiglieri Callandrone e Cerruti - il fatto che si debba chiedere il riconoscimento di addirittura quattro debiti fuori bilancio a causa di una evidente cattiva gestione di svariati temi da parte dell’amministrazione comunale. È decisamente discutibile dover pagare cifre molto consistenti, nel caso specifico per una inadeguata gestione della sosta con parcheggi nel Comune di Varazze".

Critiche anche sul tema discarica della Ramognina e l'addizionale Irpef.

"Ma ancor più grave è dover ora pagare oltre 250.000 per cause perse relative ad eventi lontani nel tempo più di quindici anni riguardo la discarica comunale. Inoltre , per quanto concerne l’addizionale Irpef si ritiene che riconfermare anche per il 2025 l’aliquota pari allo 0,8 per cento, ossia la misura massima consentita fronte la scarsità di servizi presenti sul territorio comunale, non sia assolutamente rispettosa della realtà della nostra a città, ma sia un ulteriore segnale di fragilità e incoerenza dell’amministrazione comunale" concludono.