Trovato col supporto del Nucleo cinofilo dei vigili del fuoco di Savona e Imperia il cinquantenne scomparso a Genova

E' stato ritrovato il cinquantacinquenne scomparso nella zona di Tiglieto, in provincia di Genova, da domenica scorsa.

Alla ricerca ha collaborato anche il Nucleo cinofilo dei vigili del fuoco di Imperia e Savona con i conduttori Denis Bianchi con Happy di Imperia e Mirko Gianuzzi di Savona con Kappa.

L’uomo era uscito per una passeggiata con i suoi cani e, dopo aver parcheggiato l’auto in località Vasche, non aveva più fatto ritorno. Sul posto anche il Soccorso alpino. A dare l’allarme erano stati i parenti dell’uomo, che avevano provato invano a contattarlo.

Proseguono, invece, senza sosta le ricerche del giovane operaio scomparso a Vezzano Ligure. I vigili del fuoco con l'ausilio anche in questo caso delle unità cinofile dei vigili del fuoco di Imperia, Rocco Tufarelli con Zoe e di Savona, Giuseppe Patrone con Zara, oltre al Soccorso alpino sono mobilitati per trovarlo.

L'ultima volta è stato avvistato nei pressi della ditta edile dove lavora.