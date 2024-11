Scajola su Villa Zanelli: "Non ci preoccupa la mancanza di un gestore, è stata restituita alla città di Savona"

Marco Scajola ha numerose deleghe tra le quali trasporti (nuova per questo suo mandato) urbanistica, rigenerazione urbana, politiche abitative ed edilizia. Oggi era al convengo di Ance, ”Le rotte della rigenerazione urbana: città, territorio, infrastrutture, identità’’, alla Sala della Sibilla del Priamar.

"Di nuovo tante deleghe importanti – commenta Scajola - molte di queste sono la conferma del lavoro fatto negli ultimi anni. Sono contento e orgoglioso e ringrazio il presidente Bucci perché vuol dire che ha apprezzato quanto è stato fatto nei settori urbanistico, rigenerazione urbana e demanio marittimo, insieme ad altri temi che abbiamo portato avanti in questi ultimi anni. In più c'è la delicata delega ai trasporti. Un tema sicuramente in importante, c'è bisogno di investire e anche di grandi infrastrutture e abbiamo bisogno che dal Governo che venga dato un input molto forte sulle infrastrutture".

Per ciò che riguarda la rigenerazione urbana Marco Scajola intende proseguire sulla strada intrapresa dalla precedente giunta regionale e dal suo assessorato. "Sicuramente la priorità è continuare sul tema della rigenerazione urbana – ha spiegato Scajola - Sono già molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto; negli ultimi tre anni, nella provincia di Savona, abbiamo fatto partire circa 34 interventi per 9 milioni di euro. Proprio ieri ero ad Alassio, dove è stato avviato un cantiere importante. Anche nella città di Savona abbiamo fatto tante cose significative, una fra tutte riguarda villa Zanelli: è stata recuperata, riqualificata e riconsegnata alla città di Savona, ma i temi in agenda sono sicuramente tanti. Savona è una provincia strategica con un numero importante di aziende e imprese, è baricentrica tra Ponente e Levante, quindi sarà sicuramente al centro delle politiche regionali".

Per Villa Zanelli non si è pero ancora trovato un gestore, nonostante fossero emersi dei soggetti interessati ad entrare nella gestione dell'hotel de charme. Quei contatti, però, non si sono concretizzati. "Sul gestore di Villa Zanelli siamo sempre in attesa che possano arrivare nuove offerte – ha spiegato Scajola - però non ci siamo fermati. Abbiamo costruito un'ottima collaborazione con il Comune di Savona per quanto riguarda l'utilizzo e la vivibilità. Cerchiamo certamente un gestore ma non ci ferma la sua mancanza: la villa è aperta ai cittadini, per convegni, iniziative culturali, di formazione ed è tornata alla città. Era nata con la predisposizione di una gestione pubblico privata. Se arriverà una proposta bene, la valuteremo insieme ad Arte Genova che è il proprietario della villa. Se invece non arriverà non ci preoccupiamo, ma andiamo avanti insieme al Comune di Savona perché è un gioiello di liberty che deve essere vissuto, conosciuto ed apprezzato".

Tra le questioni in discussione c'è quello di Tpl Linea , azienda di trasporto pubblico locale del Savonese che, avendo il costo chilometri più basso (che viene coperto dalla Regione), ha chiesto di incrementarlo. "Ho già fatto una prima riunione su questo tema, per me è un argomento nuovo – conclude Scajola – ma credo che ci siano possibilità di soddisfare le richieste di Savona e delle altre province. Arriveranno altre risorse nazionali che potremo suddividere andando incontro alle esigenze di tutti, accontentando anche Genova e Spezia. Diciamo che fare una buona politica di padre di famiglia è dare le giuste quote a tutti i figli che le richiedono".