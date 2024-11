Alluvione in Val Bormida, dalla Cgil una donazione di 15mila euro

Sono circa 15mila gli euro erogati dalle strutture liguri della Cgil in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 25 e 26 ottobre che hanno colpito soprattutto le aree interne della Provincia di Savona, Val Bormida in primis.

“Grazie a questo gesto concreto sostenuto dalla confederazione regionale insieme alle camere del lavoro e alle categorie, a breve saremo in grado di offrire un piccolo contributo alla popolazione colpita dall’alluvione di ottobre” commenta Andrea Pasa, segretario generale della Camera del Lavoro di Savona. Che aggiunge: “La cifra raccolta contiene anche la sottoscrizione che la Cgil savonese ha organizzato attraverso la trattenuta di una giornata di retribuzione dei nostri dipendenti, distaccati e collaboratori e a breve quindi potremo devolvere la cifra raccolta attraverso i Fondi istituiti nei Comuni di Cairo Montenotte e Carcare”.

Da tempo la Cgil di Savona chiede che il territorio sia oggetto di maggior attenzione da parte delle istituzioni e che si attivino percorsi per la sua messa in sicurezza sia per tutelare la popolazione sia per la salvaguardia delle aziende: “Nel savonese si è perso già sin troppo tempo rispetto alla manutenzione e alla costruzione di infrastrutture che nel rispetto dell’ambiente lo rendano appetibile per nuovi investimenti in campo economico e produttivo: adesso si è di fronte anche al cambiamento climatico che non fa che peggiorare questa condizione - dichiara Pasa - E’ giunto il tempo di agire perché la solidarietà, per quanto concreta ed edificante, non basta ad evitare drammi e tragedie e a rendere una comunità più sicura e prospera”.