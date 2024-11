ASL 2 e Vigili del Fuoco di Savona: collaborazione per la sicurezza antincendio

Gli operatori sanitari e amministrativi della ASL 2 sono coinvolti in un corso di aggiornamento per la Prevenzione Antincendio (alto e medio rischio), organizzato in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona.

Questa iniziativa nasce dalla collanorazione tra ASL 2 e i Vigili del Fuoco e si inserisce in un ampio progetto formativo aziendale. Nel 2024, il programma coinvolgerà circa 700 dipendenti attraverso 20 corsi per l’alto rischio, 13 edizioni di aggiornamento per l’alto rischio, 3 edizioni per il medio rischio e 6 edizioni di aggiornamento per il medio rischio.