Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e di genere: si mobilita anche la Sezione Anpi di Vado Ligure

La Sezione Anpi di Vado Ligure - in collaborazione con tante associazione del territorio – vuole riportare ancora una volta l’attenzione di tutti su questa escalation di violenza, che ci lascia sgomenti, addolorati, arrabbiati ed impotenti.

" Da qui la necessità – prosegue la Presidente Piera Murru – di un incontro con gli attori principali, tra cui il Comune, le forze dell’ordine, gli istituti scolastici,la Croce Rossa e Telefono Donna, per approfondire queste tematiche e trovare il modo di aiutare concretamente chi è vittima di violenza, sia fisica che psicologica ".

Secondo appuntamento lunedì 25 novembre, dalle ore 16, in piazza Cavour a Vado Ligure, per ricordare con tutte le associazioni e con la cittadinanza le donne uccise, testimoniare la solidarietà verso le persone che attualmente sono vittima di violenza, con testimonianze dirette e con interventi degli enti preposti al contrasto della violenza medesima, per invertire questa orrenda deriva.