Vittorio Brumotti minacciato con una pistola nel vercellese: "Vai via o ti sparo!"

Ancora momenti di tensione e paura per Vittorio Brumotti.

L’inviato di Striscia la notizia, giunto a Prarolo (Vercelli) per documentare una situazione di spaccio di droga segnalata da un gruppo di cittadini esasperati, si è trovato faccia a faccia con un uomo armato. "Vai via o ti sparo!" la minaccia rivolta al volto del popolare tg satirico, con tanto di pistola puntata ad altezza uomo, in una scena che è stata immortalata dalle telecamere della trasmissione.

"La mia troupe ha subito allertato le forze dell’ordine, che a servizio concluso sono riuscite a rintracciare e fermare lo spacciatore armato" ha dichiarato poi Brumotti, sottolineando come le segnalazioni ricevute indicavano che i pusher erano già noti per il possesso e l'uso di armi in passato.

Il servizio, che promette di svelare ulteriori dettagli sulla vicenda che ha coinvolto il biker finalese, andrà in onda nei prossimi giorni su Canale 5.