Savona, differenziata porta a porta fatta male, il sindaco: "Divieto di usare i cassonetti"

Le utenze commerciali dovranno seguire rigidamente le regole del porta a porta e depositare i rifiuti differenziati esclusivamente nei mastelli forniti da SeaS. In caso contrario, come in una partita di calcio, verrà assegnato un "cartellino" giallo e, successivamente, rosso. Ma se nel calcio il rosso implica l'espulsione, nella raccolta porta a porta equivale a una sanzione.

Nell’ordinanza si legge anche: "In presenza di contenitori con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, il Gestore non raccoglierà i rifiuti, provvedendo all’immediata segnalazione agli Enti preposti e all’utenza interessata. Sul contenitore sarà applicato un adesivo di non conformità. L’utenza non domestica sarà quindi obbligata a ritirare il contenitore, separare correttamente i rifiuti e riesporli secondo il calendario, pena l’applicazione delle sanzioni previste".