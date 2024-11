Albenga, fermato con 21 grammi di droga: denunciato

Continuano i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Albenga. Diversi e quotidiani i servizi di pattugliamento e le azioni mirate sulle zone più sensibili della città. Nella giornata di ieri, giovedì 21 novembre, si è svolto un servizio antidroga, in particolare in zona di Viale Pontelungo e in Piazza del Popolo. In supporto degli agenti della Polizia Locale, anche il nucleo cinofilo di Loano, in un’ottica di ampia collaborazione tra le polizie locali del territorio.

Durante il servizio, il fiuto del cane antidroga ha permesso di individuare 21 grammi di sostanza stupefacente in possesso di un cittadino straniero, che è stato identificato e denunciato.

“I servizi ordinari di controllo del territorio, così come quelli mirati ad affrontare problematiche specifiche, sono importantissimi, sia in ottica preventiva che repressiva - commenta l'assessore l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci - La presenza degli agenti in divisa ha infatti un potere deterrente di particolare rilevanza, ma non dimentichiamo che i nostri agenti sono spesso impegnati anche in operazioni in borghese che, sebbene meno visibili per la cittadinanza, permettono di portare avanti indagini mirate ed efficaci, sempre in ampia condivisione con l’autorità giudiziaria".

"La presenza dell’unità cinofila di Loano - aggiunge Vannucci - evidenzia inoltre lo spirito di collaborazione tra le polizie locali del territorio e anche con le forze dell’ordine. Questi aspetti, sanciti dal Patto della Sicurezza firmato in Prefettura, permettono un’ottima cooperazione e un proficuo coordinamento degli interventi".

"Abbiamo recentemente comunicato il bilancio delle attività svolte dalla polizia locale di Albenga da inizio anno al 31 ottobre e, come abbiamo avuto modo di sottolineare, si tratta di dati in continuo aggiornamento proprio per l’operosità dei nostri agenti. Il controllo del territorio è un tema di particolare importanza, e la cooperazione tra le polizie locali e le forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini", conclude il sindaco Riccardo Tomatis.