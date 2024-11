Albenga si colora di arancione per dire “No” alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro donne il Centro Storico di Albenga - sfruttando i proiettori, già posizionati in vista dell’edizione 2024 di “Albenga s’illumina d’immenso” - si illuminerà di arancione. L’iniziativa è promossa dallo Zonta Club Alassio e Albenga.

Giornate come quella del 25 novembre sono importanti per rinnovare un messaggio che deve essere sviluppato 365 giorni l’anno. Sul territorio di Albenga operano associazioni che si battono proprio per questo, che sviluppano progetti, non solo in sostegno alle vittime, ma anche di recupero degli uomini maltrattanti e di prevenzione attraverso azioni di sensibilizzazione, importantissimi anche nelle scuole, e di educazione sentimentale e al rispetto.

Di seguito le iniziative proposte oltre alle proiezioni:

Sabato 23 novembre: apre la rassegna “L’Ambra Rosa” con lo spettacolo “Quattro Donne” di Chiara Buratti scritto in collaborazione con Giannino Balbis regia di Tommaso Massimo Rotella, che affiancherà l'attrice sul palco. Lo spettacolo sarà alle ore 21.00 al Teatro Ambra

Lunedì 25 novembre: alle ore 18:00 presso l'Auditorium San Carlo l'ufficio educazione alla legalità del comando polizia locale di Albenga in collaborazione con l'ufficio servizi sociali organizza un incontro pubblico chiamato "STOP ad ogni genere di violenza". Aprirà l'incontro l'assessore alle politiche sociali Marta Gaia. L'ufficio educazione alla legalità presenterà una slide illustrativa. La dottoressa Graziella Cavanna, psicologa, forte della sua esperienza maturata "sul campo" porterà un importante contributo formativo.

Sabato 30 novembre: alle ore 17, nell’Auditorium San Carlo di Albenga, si svolgerà la conferenza dal titolo “Vita quotidiana delle donne del nostro territorio nei secoli”. L’evento, ideato da Sandra Berriolo, è organizzato dal Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi e dall’Associazione Cosavuoichetilegga, con il patrocinio del Comune di Albenga e la collaborazione logistica della Fondazione Oddi. L’incontro vuole celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre.