Laigueglia celebra la “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” presso la panchina rossa

Laigueglia celebra la “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”. L’appuntamento è per lunedì 25 novembre alle 10,30 in piazza Garibaldi presso la “panchina rossa”. «Sarà un momento di confronto e riflesione», fanno sapere dal Comune di Laigueglia. Per l’occasione, oltre all’Amministrazione Comunale, parteciperanno i rappresentanti delle forze dell’ordine e le volontarie dell’associazione Artemsia Gentileschi di Albenga.

La giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stata istituita dall’Onu nel 1999, in ricordo delle tre sorelle Mirabal, deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana.

La violenza contro le donne è diffusa in forme diverse in tutti i Paesi e comporta costi umani, sociali ed economici altissimi. Il fenomeno si manifesta in vari modi, dalle violenze domestiche ai matrimoni forzati, dalle molestie sessuali alla

prostituzione, fino alle mutilazioni genitali.

In occasione del 25 novembre 2024 per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a Laigueglia come nel resto del territorio ligure, si terranno diverse iniziative affinchè l’impegno per sconfiggere la violenza ci coinvolga ogni giorno. E’ fondamentale attuare una vera e propria rivoluzione culturale che metta al centro il valore e il rispetto della persona. Sono necessarie politiche attive del lavoro dedicate alle donne e risorse in favore di tutte quelle

associazioni che quotidianamente raccolgono il loro grido di dolore.