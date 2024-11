Pietra, concerto "Rosso fuoco" del Liceo Musicale G. Bruno per la Giornata contro la violenza sulle donne

L'evento, realizzato dai docenti di laboratorio di Musica d'Insieme in collaborazione con le cattedre di Lingua e Letteratura Italiana e di GeoStoria, propone un programma musicale e letterario pensato per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, un problema di drammatica attualità.

Il repertorio spazierà tra brani di grandi compositrici (Maria Linnemann, Clara Schumann, Mel Bonis) e canzoni moderne significative (tra cui Me and the gun, La canzone di Marinella, Sally). Saranno inoltre intervallati brevi monologhi di autrici come Dacia Maraini, Alda Merini e Serena Dandini, capaci di offrire uno sguardo intenso e toccante sulla condizione femminile.