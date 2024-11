Loano, prosegue la campagna di reclutamento di volontari di Protezione civile e Aib: ecco come candidarsi

E' sempre aperta, a Loano, la campagna di reclutamento per il gruppo comunale di Protezione civile e Antincendio Boschivo del comune di Loano.

I volontari (che devono avere un'età minima di 18 anni o di 16 anni se manlevati dai genitori) prestano la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della Protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.

Il gruppo è un’organizzazione di volontariato che opera a livello locale, prevalentemente nel territorio del comune di Loano, ma anche a livello regionale e nazionale. Il compito principale è quello di garantire la salute dei cittadini, la tutela dei beni e degli animali, specialmente in caso di emergenza, nonché svolgere attività di prevenzione e di sensibilizzazione alla cultura della Protezione civile, attraverso la promozione di comportamenti responsabili e la diffusione di informazioni utili alla popolazione. Ad esempio, ogni anno vengono organizzati sul territorio incontri con i cittadini per il tramite di gazebo informativi ed attività didattiche all’interno delle scuole.

“Siamo alla ricerca di persone motivate e con una forte passione per il lavoro di squadra e la tutela dell’ambiente – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e il comandante della polizia locale Gianluigi Soro – Non è richiesta alcuna competenza specifica, se non la volontà di imparare e di mettere parte del proprio tempo al servizio della comunità. Infatti i volontari parteciperanno ai corsi di formazione e addestramento previsti in autunno ed inverno per acquisire le competenze specifiche in materia di Protezione Civile e di Antincendio Boschivo”.

Tra le importantissime attività dei volontari si evidenziano il costante monitoraggio del territorio, la collaborazione per la risoluzione delle situazioni di criticità per frane ed allagamenti, il Nowcasting meteo, la comunicazione via radio, il contrasto agli incendi boschivi, la ricerca persone e molto altro ancora.

L’ammissione al gruppo è subordinata all’evasione di un successivo colloquio motivazionale. I prossimi corsi per l’abilitazione ai servizi di Protezione civile e Antincendio Boschivo sono previsti a inizio 2025.

In occasione della Fiera di Sant'Andrea, tenutasi domenica 24 novembre, in corso Roma 13 è stato allestito un gazebo dedicato proprio al reclutamento dei volontari per il gruppo di Protezione civile-Antincendio Boschivo di Loano e alla promozione delle attività di Protezione civile esercitate dalla sezione di Loano dell’Associazione Radioamatori Italiani. Durante la giornata, l’ufficio comunale ha fornito anche utili informazioni su diversi temi, dal funzionamento del sistema di protezione civile comunale, ai sistemi di allertamento cittadino (Nowtice), regionale (Arpal) e nazionale (Italert). Inoltre, sono state fornite informazioni anche sul mondo del volontariato e dei radioamatori. E' stato anche possibile compilare sul posto sia il modulo di adesione al gruppo comunale di volontari sia il modulo di iscrizione al sistema di allertamento comunale Nowtice.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a protezionecivile@comuneloano.it o contattare il numero 019/667021 interno 460 o visitare il sito https://www.plrivieradiponente.it/reclutamentopc/.