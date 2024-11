Tpl Linea, il 29 novembre sciopero proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti

Sciopero nazionale del personale del trasporto pubblico locale proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti per venerdì 29 novembre. Gli orari della protesta sindacale saranno da inizio servizio alle ore 5.00, dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.00 fino a fine servizio.

"I servizi potrebbero subire riduzioni: non si escludono possibili disagi alla clientela prima e dopo la protesta sindacale programmata", spiegano da Tpl Linea.

"Ricordiamo che saranno comunque garantiti i servizi minimi indispensabili, secondo le norme e in piena applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia (garantita l’intera prestazione relativa al trasporto disabili). Ci scusiamo per i possibili disservizi causati dallo sciopero", concludono da Tpl Linea.