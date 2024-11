La sanità in lutto per Piero Buscaglia, è stato medico anestesista del San Paolo di Savona

Aveva lavorato in entrambi i ruoli negli anni Ottanta e come anestesista i pazienti lo ricordano per essere stato un medico sempre presente e vicino ai pazienti.

Martedì 26 novembre alle ore 15,00 i terranno i funerale nella chiesa di Valleggia. Il rosario invece, domani alle 18.30 sempre nella suddetta parrocchia.