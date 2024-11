In possesso di un'arma con matricola abrasa e droga: il Gip conferma il carcere per Massimo Scozzaro

Ha fatto scena muta davanti al Gip che ha convalidato l'arresto e disposto il carcere.

Rimane in cella quindi Massimo Scozzaro il 53enne che era stato arrestato dalla squadra mobile della polizia intervenuti per una lite in abitazione.

L’uomo, con precedenti in materia di stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio, era stato scarcerato da alcuni mesi dopo un lungo periodo di detenzione ed era attentamente monitorato dai poliziotti della Questura.

Dopo un’accurata perquisizione era stato rinvenuto nella sua casa di Savona, un revolver Astra calibro 38, perfettamente funzionante e sette munizioni, di cui una già stata utilizzata.

L’arma, con matricola abrasa, dopo alcuni accertamenti tecnici era risultata rubata nel 2011, motivo per cui lo stesso era stato anche denunciato in stato di libertà con l’accusa di ricettazione.

Inoltre erano stati trovati circa 1,3 kg di hashish diviso in panetti da circa 100 grammi e materiale utile per il confezionamento di dosi. Erano stati anche sequestrati un coltello con la lama di 20 cm, un coltello a serramanico e un’accetta.

Nell'udienza di convalida Pubblico Ministero Luca Traversa aveva chiesto il carcere che è stato confermato dal Giudice per le Indagini Preliminari Laura De Dominicis.

Nel febbraio del 2018 Scozzaro aveva sparato tre colpi di pistola, uno all'addome e due alle gambe, a Enrico Pasquale ferendolo gravemente in via Santuario a Lavagnola. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, allertati da alcune persone che avevano sentito i colpi di pistola, intervenuti sul luogo della sparatoria, Pasquale stava rientrando a casa ma, all'altezza del suo portone di casa, ad aspettarlo c'era Scozzaro, con il viso coperto da un passamontagna, che dopo essere sceso dallo scooter, non aveva esitato a sparare tre colpi con una pistola calibro 22. Nonostante le ferite gravi, Pasquale aveva provato a difendersi scagliandosi contro l'aggressore.

Il 53enne era rimasto coinvolto nel 2008 nell'inchiesta "Maracanà" che aveva stroncato un giro internazionale di traffico di droga.