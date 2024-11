Rogo devasta un alloggio: 90enne si mette in salvo dopo aver lanciato sul balcone indumenti in fiamme

Un rogo che si è sviluppato all'interno di un alloggio, a Savona, ha provocato gravi danni all'abitazione di un condominio in via Monturbano. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 13.

L'appartamento, di proprietà di un uomo di 90 anni, ha riportato danni ingenti, tanto da mostrare soletta e mattoni vivi ai vigili del fuoco intervenuti per bonificare il luogo. L'area è stata infine messa in sicurezza.

Le cause del rogo sembrano essere legate a un incidente domestico, ma le indagini sono in corso.

Secondo quanto raccontato dallo stesso pensionato novantenne, il fuoco sarebbe partito dalla camera da letto. L’uomo, che vive solo da due mesi dopo la perdita della moglie, ha spiegato di aver finito di stirare e di aver lasciato i vestiti nella stanza. Poco dopo, avrebbe notato una fiamma, che non è riuscito a spegnere.

“Quando sono arrivata, il signore aveva un reggiseno della moglie in fiamme e l’ha buttato sul balcone”, racconta una vicina di casa. L'anziano, infatti, ha cercato di liberarsi da sé degli indumenti in fiamme, poi si è messo fortunatamente in salvo.

Gli inquirenti stanno ora effettuando ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.