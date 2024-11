Savona, l'arte di Imelda Bassanello trasmessa agli ospiti de “La Riviera” per creare un dipinto della Natività

Qualcuno l'ha definita Art therapy, particolarmente efficace sugli anziani perché oltre a stimolare la memoria e le emozioni, favorisce la socializzazione, la concentrazione, la manualità, la tranquillità e il divertimento.

Ancor meglio se fatta con un'artista come Imelda Bassanello, sempre molto attenta e attiva in campo sociale. Sono nati dalla collaborazione con Imelda Bassanello, come volontaria, i laboratori a cui ha partecipato una ventina di ospiti della residenza La Riviera di corso Vittorio Veneto.

Gli ospiti hanno imparato alcune tecniche di pittura per a realizzazione di una natività su cartone che verrà inaugurata per Natale e sarà tenuta anche successivamente. Gli ospiti hanno così potuto conoscere le peculiarità delle figure che caratterizzano l'arte di Imelda Bassanello e lavorarci come veri e propri artisti.

Bassanello ha fatto lo schizzo della sacra famiglia mentre gli ospiti hanno poi proceduto a colorarla con le tecniche apprese nei laboratori, con grande soddisfazione loro e delle famiglie per il lavoro fatto e che verrà esposto nella struttura.