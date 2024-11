No al rigassificatore sulle note degli Abba, flashmob con balletto in Piazza Sisto (FOTO E VIDEO)

"Mamma mia" degli Abba che risuona in Piazza Sisto e un balletto per dire no al rigassificatore.

Le temperature rigide di fine novembre non hanno fermato il flashmob organizzato per protestare simbolicamente contro il posizionamento della nave rigassificatrice "Italis Lng" a circa 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9.km da Savona oltre alla rete delle condutture che attraverserà i territori di Quiliano (è prevista anche la collocazione nel comune quilianese dell'impianto Pde in località Casina), Altare, Cairo Montenotte e Carcare.

Un gruppo di savonesi ha quindi dato vita ad un balletto sulle note del noto pezzo del 1975 di fronte al palazzo comunale.

Nei giorni scorsi ha tenuto alta l'attenzione il consigliere e vice presidente del consiglio regionale Roberto Arboscello che ha inviato una lettera al presidente della Regione Marco Bucci richiedendogli di "tenere fede alle promesse fatte in campagna elettorale e muoversi velocemente per bloccare il progetto di trasferimento del rigassificatore a Savona-Vado".

GUARDA IL VIDEO: CLICCA QUI

L'esponente savonese del Pd ha preparato una mozione, che porterà nel prossimo consiglio regionale, per sollecitare il neo presidente ad attivarsi presso il Governo Meloni e fermare l’iter.

Nei mesi scorsi però il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, collega dem dello stesso Arboscello, come già ribadito in precedenza, aveva specificato che la nave come da accordi firmati, dovrà necessariamente andare via da Piombino nel 2026. La palla a questo punto passa al Governo e al Ministro Gilberto Pichetto Fratin.