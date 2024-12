Meteo, assenza di precipitazioni e altalena termica

Le correnti mediamente dai settori settentrionali non favoriranno la presenza di precipitazioni nonostante la formazione di basse pressioni sul Mediterraneo per tutta la settimana. Tuttavia le temperature oscilleranno un po' durante la settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 2 a sabato 7 dicembre

Tempo stabile, per lo più soleggiato sulle Alpi interne o con qualche nebbia in pianura. Più nuvoloso sui settori alpini nordoccidentali di confine dove potranno esserci precipitazioni sparse oggi in serata e poi probabilmente venerdì e sabato. La quota neve oggi sarà ancora piuttosto alta per poi calare fino ai 1500 m a fine precipitazioni.

Temperature che fluttueranno durante la settimana. Tra oggi e domani in aumento specie in montagna, poi calo tra domani sera e giovedì e nuova risalita tra venerdi e sabato. I valori massimi in pianura oscilleranno tra 6 e 13°C, mentre sulle coste difficilmente scenderanno sotto i 10°C. Le minime rimarranno un po' più stazionarie data la lunghezza della notte, con valori che saranno compresi tra 0 e 4°C su pianure, anche se tra mercoledì e venerdì si andrà diffusamente sotto 0 con valori anche fino -2/-3°C. Sulle coste tra 5 e 9°C

Venti assenti o deboli variabili su pianure, moderati di tramontana su Liguria centro-occidentale tra martedì sera e mercoledì. Venti moderati di grecale anche in appennino ligure orientale almeno fino a giovedì sera. Forti venti di Foehn probabili tra venerdì e sabato su Alpi nordoccidentali.

Tendenza successiva.

Non si vedono segnali di precipitazioni ancora per qualche giorno, tuttavia potrebbe iniziare un periodo più freddo e prolungato. Vedremo nei prossimi aggiornamenti se la tendenza verrà confermata.

