“Regala un sorriso ai nonni del Santo Spirito e agli anziani seguiti dai servizi sociali”: a Pietra Ligure al via la 5^ edizione

Dal 2 al 17 dicembre ritorna l’iniziativa “Regala un sorriso ai nonni del Santo Spirito e agli anziani seguiti dai servizi sociali”, giunta alla la 5^ edizione, organizzata dal Comune di Pietra Ligure, Assessorati alle Politiche Sociali e alle Attività Produttive, in collaborazione con le Associazioni "Facciamo Centro", "Pietra Levante", "Gli Amici del Ponente" e l'Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola per promuovere la donazione di un oggetto agli ospiti della residenza protetta comunale Santo Spirito e agli anziani in carico ai servizi sociali comunali.

Proposta squisitamente solidale e di vicinanza non solo agli anziani ma anche alle piccole attività commerciali del territorio - nata durante il periodo covid quando gli ospiti della R.P. “S. Spirito” sono rimasti completamente isolati per mesi e mesi e i negozi deserti - oggi non solo è mantenuta ma, edizione dopo edizione, è sempre cresciuta e allargata alle persone più fragili della comunità pietrese.

Novità di quest’anno è il coinvolgimento delle scuole primarie pietresi, con le alunne e gli alunni della scuola primaria Papa Giovanni XXIII che, come tanti piccoli elfi, il 19 dicembre insieme al Sindaco e all’amministrazione comunale, consegneranno i doni agli ospiti della Residenza protetta Santo Spirito e, con loro, addobberanno l’albero di natale con i “lavoretti” fatti da loro stessi con materiali riciclati.

L’iniziativa mantiene lo stesso “format” delle passate edizioni con la scelta di un dono da una lista stilata dai “nonni” stessi, ai quali è stato chiesto di esprimere un desiderio da mettere “sotto l’albero”, e la possibilità, offerta dai ristoratori aderenti, di offrire un “pranzo di Natale” da consumarsi in loco o da asporto.

Confermato anche l’info point informativo curato dai volontari del M.A.S.C.I, che si sono messi a disposizione per promuovere l’iniziativa, sabato 14 dicembre, in via Matteotti.

Da lunedì 2 a martedì 17 dicembre, presso le attività economiche che hanno aderito all’iniziativa riconoscibili dal logo e dalla locandina esposta in vetrina, si potranno acquistare i doni presenti nella “lista dei desideri”, che verranno confezionati dai commerciati e recapitati in Comune.